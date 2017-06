Brand bij bedrijf in buurt Eindhoven Airport snel onder controle

EINDHOVEN - Bij het bedrijf Van Berkel Bouwstoffen op het Park Forum in Eindhoven heeft dinsdagmorgen een grote brand gewoed. Het vuur was snel onder controle.

Het bedrijf ligt in de buurt van Eindhoven Airport. Het is niet bekend of het vliegverkeer last heeft gehad van de brand.



In de omgeving waren zwarte rookwolken te zien. De brandweer was met verschillende eenheden ter plekke om het vuur te bestrijden.



Het is de tweede grote brand in Zuidoost-Brabant. Dinsdagmorgen rond halfzeven brak brand uit bij een opslag van Van Cranenbroek in Budel.