10 jaar Q-koorts, huisarts Alfons Olde Loohuis in Herpen blikt terug

HERPEN - Heftige hoofdpijn, hoge koorts, bloedafwijkingen en hoesten. Het zijn zomaar wat klachten waarmee Q-koorts patiënten tien jaar geleden de praktijk van Alfons Olde Loohuis in Herpen binnenstapten. Toen wist de huisarts nog niet waar het om ging, maar hij had wel gelijk door dat er iets ernstigs aan de hand was.

De huisarts nam van elke patiënt met deze klachten een buisje bloed af en liet dit onderzoeken door een microbioloog. Hij was vastberaden om vast te stellen waar zoveel inwoners van Herpen en omgeving last van hadden.



"Een speciaal laboratorium moest er ook nog aan te pas komen om de bacterie te ontdekken. Zes weken later wisten we dan eindelijk wat het was: Q-koorts. Ondertussen waren er al wel honderd mensen ziek", zegt Olde Loohuis.



'Overheid zei dat het eenmalig was'

De ziekte had veel invloed op het dagelijks leven in het dorp. "Er was veel onrust. Mensen hadden echt veel zorgen. In het begin wisten we ook nog niet dat het van de geiten afkomstig was. Dat duurde even."



Ondertussen waarschuwt de huisarts wel de inspectie voor de gezondheidszorg, GGD en de overheid. "De overheid zei dat het eenmalig was en dat het niet meer terug zou komen. Maar het kwam wel terug."