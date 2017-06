Geen treinen tussen Eindhoven en Boxtel door storing in tunnel bij Best

BEST - Tussen Eindhoven en Boxtel rijden sinds dinsdagmorgen tien uur geen treinen. Oorzaak van het probleem is een technische storing in de tunnel in Best.

Naar verwachting zijn de problemen rond het middaguur opgelost.



Maandag waren er grote problemen op het spoor. Veel treinen reden niet vanwege de hitte. Sommige mensen deden uren langer over hun reis.