Johan van Laarhoven moet celstraf in Thailand gewoon uitzitten, geen lagere straf in hoger beroep

BANGKOK - Johan van Laarhoven uit Tilburg is dinsdag in Thailand in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor witwassen, dat meldt het NRC. De 56-jarige voormalig coffeeshophouder kreeg opnieuw 103 jaar celstraf, waarvan hij twintig jaar moet uitzitten. In 2015 kreeg Van Laarhoven dezelfde straf opgelegd.

De oprichter van The Grass Company is in Thailand veroordeeld voor het witwassen van geld dat hij in Nederland met de verkoop van drugs heeft verdiend. De drugs werden onder meer verkocht vanuit coffeeshops in Den Bosch en Tilburg.



De Thaise autoriteiten kwamen de Tilburgse coffeeshophouder op het spoor na een verzoek vanuit Nederland. Ze besloten toen zelf ook een onderzoek naar hem te starten. Dat leidde uiteindelijk tot zijn veroordeling tot 103 jaar gevangenisstraf, waarvan hij twintig jaar moet uitzitten.



Dagvaarding

Volgens de krant zal het Openbaar Ministerie Zeeland West-Brabant komende maand vier mensen dagvaarden omdat ze zich tussen 2008 en 2014 schuldig hebben gemaakt aan onder meer witwassen bij de exploitatie van The Grass Company. Het zou daarbij ook gaan om Van Laarhoven en zijn broer. Het OM laat weten 'niet op zaken vooruit te willen lopen'. "Er is nog geen dagvaarding uitgestuurd", aldus een woordvoerder.



