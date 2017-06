Tijdens stapavond werd er ineens een pluk uit Shannons haar geknipt: 'Het doet iets met je'

EINDHOVEN - Mooie lange blonde haren, maar dan wel met een hap eruit. Het zijn de haren van de 17-jarige Shannon Cornelissen uit Helmond. Ze was zaterdagnacht in Eindhoven op stap met een vriendin toen iemand ineens een stuk haar afknipte. “Een lok van dertig centimeter zat op mijn T-shirt.”

Het had een leuke stapavond moeten worden, maar het eindigde met een aangifte. Rond half twee liep Shannon met haar vriendin door Stratumseind. Ze wilden naar Santiago de Cuba. “Dat is gewoon een gezellige tent. Je kunt daar leuk stappen.” Maar zover kwamen ze niet.

Schaar

“Toen we daarheen liepen, voelde ik iets aan mijn haar. Ik hoorde het geluid van een knippende schaar en zei tegen m’n vriendin dat ze naar mijn haar moest kijken. Ze zag meteen dat er een schaar in was gezet en haalde er een pluk van dertig centimeter uit.”

Het stappen hield gelijk op. “Ik ben naar een beveiliger van café Bartenders gestapt en die heeft me super goed geholpen. Hij waarschuwde de politie zodat ik aangifte kon doen. Jammer genoeg heb ik hem niet kunnen bedanken. Ik heb via de website alsnog een bedankje gestuurd. Ik hoop dat het aankomt.”

Meerdere slachtoffers

Shannon is niet de eerste vrouw bij wie een pluk haar werd afgeknipt. Al meerdere vrouwen is het overkomen. In februari werd een 22-jarige man uit Helmond opgepakt. “Als hij weer actief zou zijn, ben ik zijn zesde slachtoffer.”



Lees ook: 'Lustknipper' opgepakt, sloeg al meerdere keren toe

Bij Shannon is heel de bovenlaag eraf geknipt. “Het viel echt op.” De kapper probeerde haar kapsel te redden. “De resterende lok is flink uitgedund en aan de onderkant is er ruim tien centimeter vanaf. Het moest eigenlijk wat meer zijn, maar dat vond de kapper zielig.

Hoe vaak nog?

Shannon deed haar verhaal ook op tv. “Het moet gewoon stoppen. Want het lijkt iets kleins maar het heeft echt een impact op je gevoel. Ja, het is maar haar en het groeit ook wel weer aan, maar het doet iets met je. Je houdt er echt een naar gevoel aan over. Het gaat me ook niet alleen om mijn haar, maar vooral om het vinden van de dader. Hoe vaak mag hij dit nog doen?”