Hulp voor suïcidale Emma (16) in zicht, deze week zijn er gesprekken

RIJEN - Er komt mogelijk hulp voor de suïcidale Emma uit Rijen. Dat blijkt dinsdag uit een brief van staatsecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. De ouders van het 16-jarige meisje deden vorige week een wanhoopskreet over hun dochter, die al ruim drie jaar wacht op een geschikte behandelplek.

Claudia van Dooren, de moeder van Emma, plaatste een week geleden een emotioneel bericht op Facebook. Later deed ze haar verhaal bij de talkshow RTL Late Night.



Volgens de staatssecretaris is er na de aandacht in de media direct contact opgenomen met Emma's ouders, met zorgaanbieders en de gemeente. "Naar aanleiding daarvan lijkt er een plek gevonden te zijn, die mogelijk passend is", staat in de brief aan de Kamer. "De ouders hebben hierover uiteraard het laatste woord. Hierover vinden deze week gesprekken plaats met de betrokkenen."



LEES OOK: Suïcidale Emma (16) overdonderd door alle lieve reacties: 'Fijn dat ik er niet alleen voor sta'



Steeds slechter

Sinds een paar jaar kampt Emma met psychische problemen. Het meisje ziet het leven niet meer zitten en wil dood. Een psycholoog biedt desondanks hulp, net als een psychiater. Maar het gaat steeds slechter waardoor Emma in de crisisopvang terechtkwam.



Na een deeltijdbehandeling lijkt het beter met haar te gaan, maar uiteindelijk krijgt ze toch een terugval. Sindsdien is er voor haar nog altijd geen gepaste behandelplek gevonden, ze verblijft in de crisisopvang waar geen sprake is van behandeling.



Borderline, adhd en autisme

Ondertussen wordt wel duidelijk wat er precies aan de hand is met Emma. “Ze is gediagnosticeerd met borderline en er is sprake van adhd-problematiek. Vrij recent is duidelijk geworden dat er ook sprake is van autisme. Ze heeft het altijd druk in haar hoofd en kan indrukken moeilijk filteren”, vertelde haar moeder.



113Online

Heb je zelf hulp nodig, of denk je weleens over zelfmoord, dan is er een speciaal telefoonnummer waarop hulpverleners te bereiken zijn. Dat kan 24 uur per dag via 113online.nl of via 0900-0113.