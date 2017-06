Bendeleden wilden oorlogswapens verkopen aan motorclubs, vier jaar cel geëist

DEN BOSCH - Als het aan justitie ligt gaat Freek van S. uit Den Bosch vier jaar de cel in. De 44-jarige Bosschenaar importeerde volgens de aanklager machinegeweren, pistolen, raketwerpers, granaten en munitie. Het materiaal probeerde hij te verkopen aan verschillende motorclubs. No Surrender zou een van de afnemers zijn.

Volgens justitie is Van S. de leider van een bende die zware oorlogswapens naar Nederland haalde. Tegen twee tussenpersonen en een chauffeur eiste justitie celstraffen tot 2,5 jaar.



De zaak tegen Freek van S. ging in oktober 2014 rollen na een anonieme tip over zijn wapenhandel in het buitenland. Deze informatie zorgde ervoor dat Van S. werd geobserveerd en gevolgd tijdens autoritten naar Kroatië.



Wapentransport

De bende met dertien verdachten werd opgerold nadat in 2015 in Kroatië een wapentransport werd onderschept. Op die dag werd in Kroatië voormalig schoenhandelaar Jan van der L. uit Waalwijk aangehouden in een minibusje vol wapens. De 67-jarige ex-schoenenkoning verdiende in betere tijden miljoenen met zijn Tango-schoenenwinkels. In 2002 ging zijn bedrijf failliet.

In Kroatië werd Jan van der L. met een aantal medeverdachten berecht. Hij kreeg van de rechtbank in Split een half jaar cel voor wapenbezit. Justitie in Nederland wil hem ook nog twee jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij twee wapentransporten. Van der L. vertelde bij zijn aanhouding in Kroatië dat hij niet wist dat er wapens in zijn busje lagen. Hij dacht een keukenblok te vervoeren.



