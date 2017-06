Werkgevers komen met actieplan tegen tekorten in Brabantse zorg

TILBURG - Het tekort aan personeel in de zorg neemt steeds grotere vormen aan, nu ook steeds minder jongeren kiezen voor een zorgopleiding. Dit blijkt uit onderzoek door Transvorm, het samenwerkingsverband van Brabantse werkgevers in de sector zorg en welzijn.

Om de tekorten aan te pakken ontwikkelt Transvorm een actieprogramma dat over een paar weken wordt gepresenteerd.



hbo-niveau

De groeiende vraag naar medewerkers in de zorg heeft verschillende redenen. Zo zijn er meer wijkverpleegkundigen op hbo-niveau nodig voor het regelen van zorg voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Ook ziekenhuizen zoeken vooral gespecialiseerde verpleegkundigen. Er zijn nu te weinig hbo-studenten om die verwachte vraag op te vangen.



Uit de gegevens van vacaturesite BrabantZorg.Net blijkt volgens Transvorm verder dat er veel vraag is naar verzorgenden op mbo-3 niveau, maar dat de mbo-opleidingen in de afgelopen jaren met 18 procent krompen. De jarenlange daling in aantallen BBL-leerlingen (die werk en opleiden combineren) zet verder door, terwijl dit volgens de werkgevers nu juist een groep is die bij kan dragen aan het oplossen van tekorten.



Vergrijzing

Overheidsbeleid en demografische ontwikkelingen verergeren het probleem. Zo zorgt vergrijzing voor grote groepen zorgmedewerkers die met pensioen gaan en leidt daling van geboortecijfers tot lagere instroom in opleidingen. Het extra geld dat beschikbaar komt voor verzorgingshuizen zorgt voor meer vraag naar zorgpersoneel. Alleen al in de verpleeghuiszorg zijn in 2021 40.000 extra werknemers nodig.



Naast de tekorten is er volgens Transvorm een kwalitatief probleem. Leerlingen hebben regelmatig niet de juiste competenties en houding die nodig is. Ook is er te weinig begeleiding voor stages en na afronding van een opleiding. Opleiden heeft niet altijd prioriteit, vanwege de korte termijn vraagstukken waar leidinggevenden en zelfsturende teams voor staan.



Actieprogramma

Transvorm ontwikkeld om de huidige situatie te keren een actieprogramma, dat over enkele weken gepresenteerd zal worden. Doelstelling zijn onder meer om de instroom in opleidingen te verhogen, een optimaal opleidings- en leerklimaat te bieden met meer rendement, (her-) intreders te motiveren en medewerkers te betrekken bij de arbeidsmarktproblemen.