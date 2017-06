Wil de eigenaar van caravan 'Debora' zijn puinzooi even opruimen? Namens de gemeente bedankt!

TERHEIJDEN - Wij houden onze provincie graag netjes. Wil diegene die er de afgelopen dagen zo'n enorme puinbak van heeft gemaakt aan de Schimmelseweg in Terheijden zijn rotzooi dan ook alsjeblieft even opruimen? En meld je ook meteen even bij de gemeente Drimmelen, want die heeft nog een appeltje met je te schillen.

De plek waar binnenkort een nieuw speelbos moet komen, wordt ontsierd door een aftandse caravan met daarop de naam Debora. Gewoon maar gedumpt in de natuur.



Rotzooi

Maar ook een koelkast, accu, lege blikjes alcohol, kleding en heel wat andere rotzooi zijn door vandalen respectloos het bos in geslingerd.



Kom op mensen, denk eens na. Brabant is geen vuilnisbak! De gemeente probeert de dader(s) te achterhalen. Mensen die tips hebben die naar de rommelmakers leiden, kunnen contact opnemen met de politie of de gemeente.