Buiten op het terras met de voetjes in het water: het kan in Riel

RIEL - Uiteraard pikt de Brabantse horeca een graantje mee van het warme weer, maar eetcafé Den Overkant in Riel vindt een parasolletje en extra ijsklontje klaarblijkelijk niet genoeg. Sinds dinsdag zet ‘Playa Den Overkant’ zijn gasten in het water.

Enkele tafels en stoelen op het terras van het eetcafé staan in een zwembadje, waarvan de bodem is gevuld met water.



'Verwacht een succes'

Bedrijfsleider Jarno Pijpers plaatste de aankondiging van de zogeheten ‘VIP-tafels’ vanochtend op Facebook. Volgens hem is het bericht inmiddels als 9000 keer bekeken.



“De reacties zijn enorm positief”, aldus Pijpers. “Ik verwacht dat het een succes gaat worden. Omdat het warm is zoeken mensen vooral het water op en blijft het terras dus leger. Door beide te combineren bieden we gezelligheid én verkoeling.”



Op dit moment zijn drie tafels omgedoopt tot VIP-tafel. Mocht het tafelen in het water een succes blijken, dan schroomt Pijpers niet om meer tafels aan het assortiment toe te voegen.