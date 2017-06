Nepagent geeft stopteken en trekt vrouw uit de auto: verhaal blijkt verzonnen

VUGHT - De vrouw die vertelde dat ze op de Bleijendijk in Vught door een nepagent was aangevallen, heeft het verhaal verzonnen. Dat zegt de politie na een gesprek met de vrouw.

In april deed de vrouw aangifte over de nepagent. De ‘agent’ gaf de vrouw een stopteken en trok haar vervolgens uit de auto. Daarna ontstond een worsteling en zou de vrouw geraakt zijn met een scherp voorwerp. Ze hield er enkele krassen op het lichaam aan over.



Lees ook: Nepagent trekt vrouw uit auto in Vught en raakt haar met scherp voorwerp

De recherche onderzocht de aangifte en kwam er al snel achter dat het verhaal niet klopte. De feiten kwamen niet overeen met wat de vrouw had verklaard. Na een gesprek met de vrouw bleek dat het hele verhaal een leugen was.