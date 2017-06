Mannen willen hondje Lena stelen: 'Ze pakten haar op en begonnen te rennen'

DEN BOSCH - "Het waren twee mannen met een agressieve Pitbull. Eén van de mannen pakte haar ineens op. Toen begonnen ze te rennen." De schrik zit er nog flink in bij Chelsea. Tijdens een wandeling in Den Bosch gingen onbekenden er bijna met haar hondje Lena vandoor. "Ik laat haar voorlopig niet meer loslopen."

Het moest een fijne wandeling worden door natuurgebied Het Bossche Broek vlakbij het centrum van Den Bosch. Met haar twee Jack Russels gingen Chelsea, haar zoontje en haar vader op weg naar een grasveldje. "Daar willen mijn honden altijd lekker rennen."



'Aan de grond genageld'

Dan verdwijnt één van de beestjes uit het zicht. "Ze bleef maar weg. En dat is helemaal niks voor haar." Dan ziet ze hoe twee mannen er met haar Lena vandoor gaan. "Ik stond aan de grond genageld. Het waren twee brede mannen. Daar doe je weinig tegen als vrouw van 1.58 meter."



Ondertussen is het hondje in kwestie duidelijk zelf ook niet van de ontvoering gediend. "Lena houdt er niet van om opgepakt te worden door anderen. Ze laat zich alleen door mij optillen. Dus die begon te bijten." Ondertussen zet de vader van Chelsea de achtervolging in. "Hij heeft naar de pitbull geschopt en Lena losgekregen."



'Zou vaker gebeuren'

Chelsea heeft contact gehad met de politie over het incident. "Ik heb er melding van gemaakt. Volgens de politie gebeurt het vaker. Ik begrijp niet zo goed dat ze mijn kleine, schattige hondje moesten hebben. Ik laat haar voorlopig niet meer loslopen."



De afgelopen weken doken er verhalen op over mannen die hondeneigenaren op een opdringerige manier benaderen en honden willen kopen. In Eindhoven werd een baasje tijdens een wandeling met haar hond tot aan haar voordeur gevolgd.