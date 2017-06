Hans van Breukelen neemt ontslag bij KNVB

ZEIST - Hans van Breukelen neemt ontslag bij de KNVB, de technisch directeur vertrekt op 1 augustus. De oud-doelman van PSV is bij zijn afscheid iets langer dan een jaar in dienst van de nationale voetbalbond.

"Ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om onze doelstellingen te realiseren", zegt Van Breukelen op de website van de KNVB. "Maar ik blijf zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn en onze ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies."



"Ik wens de KNVB verder alle goeds en blijf hopen op een Nederlands elftal op het aankomende WK en een succesvol WEURO voor de vrouwen. Ik geloof in de kracht van ons voetbal en dat blijft zo", aldus Van Breukelen.



'Jammer'

"Het is jammer, maar we gaan op een goede manier uit elkaar. Hans heeft als technisch directeur het nodige in gang gezet binnen de bond en het voetbal, daar zijn wij hem dankbaar voor", zegt Jean-Paul Decossaux names de directies amateur- en betaald voetbal.



Van Breukelen zat tot zijn dienstverband bij de KNVB in de Raad van Commissarissen van PSV. De 73-voudig international zat sinds 1 juli 2010 in de RvC, hij stopte vanwege zijn rol als technisch directeur bij de KNVB.



De KNVB zal de vacature van technisch directeur pas invullen als de nieuwe commissarissen en de nieuwe directeur betaald voetbal zijn benoemd.