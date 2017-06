Boze veehouders leveren symbolisch sleutels van stallen in

LAARBEEK - Veehouders uit Laarbeek hebben dinsdagmiddag symbolisch de sleutels van hun stallen aan burgemeester Frank van der Meijden gegeven. Ze zijn het er niet mee eens dat verscherpte milieu-eisen voor hun stallen zes jaar eerder dan afgesproken worden ingevoerd. Ze zijn bang daardoor op slot te moeten,

Boeren moeten hun stallen in 2022 zo hebben ingericht, dat de uitstoot van stikstof aan de regels voldoet. Dat voorstel kwam op 14 juni van Gedeputeerde Staten.Aanvankelijk was 2028 de deadline, later werd dat 2020. Het jaartal 2022 is een compromis. Boeren zijn bang dat ze hun bedrijven niet op tijd milieuvriendelijk krijgen en dus op slot moeten.De Producenten Organisatie Varkenshouderij (PVO) gaf vorige week aan naar de rechter te stappen als de plannen doorgaan. “Honderden familiebedrijven, die de afgelopen jaren in totaal al honderden miljoenen euro’s hebben moeten investeren in milieumaatregelen, zullen door deze nieuwe, extra regels verdwijnen”, aldus de POV in een persbericht.Gedeputeerde Staten zijn helder in hun keuze. Minder uitstoot door boerenbedrijven is niet alleen goed voor mens, dier en natuur maar ook voor de ontwikkeling van andere bedrijfstakken in Brabant en dus voor elke Brabander. Er mag maar een bepaalde hoeveel uitstoot zijn.Provinciale Staten beslissen op 7 juli over de nu al veelbesproken maatregel.