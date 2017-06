Faysal L. mag beschoten huis weer in, gebiedsverbod niet verlengd

DEN BOSCH - Crimineel Faysal L. mag zijn beschoten huis aan de Stapelen in Den Bosch weer in. Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch heeft besloten dat het gebiedsverbod dat hij had opgelegd niet wordt verlengd. Het gebiedverbod loopt woensdag af.

De burgemeester laat weten dat politie en stadstoezicht nog wel extra blijven surveilleren in de buurt, de wijk Maaspoort in Den Bosch. Dit in het belang van de openbare orde en veiligheid.



Voor de beschieting van het huis is nog geen verdachte aangehouden. Een raam van het huis werd in de nacht van 19 op 20 maart doorzeefd met kogels. Een rolluik bevatte daarna twaalf kogelgaten.

De bewoners - vader, moeder en twee kinderen - waren die nacht thuis. Ze schrokken zich rot. Die nacht hoorden diverse buurtbewoners schoten die uit een mitrailleur leken te komen.



Rechtszaak

Eerder vocht Faysal L. het opgelegde gebiedsverbod aan. Hij ving toen bot bij de rechter. L. en zijn advocaat stelden dat de schoonmoeder van L. wellicht het doelwit van de kogelregen was.



Zij zou volgens hen een paar maanden geleden met de dood zijn bedreigd. De rechter ging daar niet in mee.