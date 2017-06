Marechaussee haalt lid No Surrender uit vliegtuig op Schiphol voor ontvoeringszaak Breda

BREDA - Voor de ontvoering en mishandeling van een voormalig lid van motorclub No Surrender op de parkeerplaats van de IKEA in Breda heeft de marechaussee dinsdag een 30-jarige verdachte aangehouden. De man die lid is van de motorclub werd op Schiphol aangehouden. Hij zat in het vliegtuig dat naar Curaçao ging vertrekken.

De verdachte is naar het politiebureau gebracht. De politie heeft twee huizen in Terneuzen en in Hulst, de woonplaats van de man, doorzocht. Ook wordt er nog gezocht naar twee andere mannen die bij deze zaak betrokken zijn.



Gewond

Het slachtoffer werd vorig jaar september ernstig mishandeld op de parkeerplaats aan de Kruisweide. Later werd hij ontvoerd. De man liep meerdere verwondingen op aan zijn gezicht.



Vorige week werden in Bureau Brabant beelden getoond van de mishandeling. Te zien was dat de man op klaarlichte dag door vier mannen in elkaar werd geslagen.



Twee verdachten vast

Na de uitzending meldde een 26-jarige man uit Den Haag zich bij de politie. Hij had zich herkend op de beelden. De man is aangehouden en zit nog vast.