Provincie grijpt in als Nuenen niet voor 1 juli fusiebesluit neemt

DEN BOSCH/NUENEN - Gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil dat de gemeenteraad van Nuenen voor 1 juli beslist over de toekomst. Als dat niet gebeurt grijpt ze in. Ze heeft dat dinsdag in een verklaring laten weten. Nuenen wil die beslissing uitstellen.

De gemeenteraad van Nuenen besliste vorig jaar november in meerderheid al dat de gemeente niet zelfstandig verder kan. De vraag is alleen of Nuenen samen gaat met Son en Breugel of met Eindhoven. De provincie eiste van Nuenen dat er voor 1 juli een besluit zou zijn genomen.

In een brief van 20 december geeft de provincie Nuenen twee opties: Of een volledige fusie met de gemeente Eindhoven. Of een fusie met Son en Breugel waarbij een aantal grensoverschrijdende taken aan Eindhoven wordt overgedragen.



Enige tijd geleden besloot Nuenen om pas na de zomervakantie een besluit te nemen. Son en Breugel besloot toen ook een pas op de plaats te maken.



Zelf aan het roer

Spierings komt vandaag met een verklaring waarmee zij de druk op Nuenen verzwaart: “Het provinciebestuur is in haar brief van 20 december 2016 klip en klaar geweest over datum van het besluit en richting van de fusie. Dit is het moment voor de gemeenteraad om te laten zien dat zij iets geleerd heeft van het bestuurskrachtonderzoek uit 2015. Alleen zo blijft de gemeenteraad zelf aan het roer staan in dit proces en dat heeft onze sterke voorkeur.”



Vooral uit die laatste zin blijkt dat de provincie het roer gaat overnemen als Nuenen niet binnen anderhalve week beslist. Zij dreigde al eens eerder in te grijpen. Het lijkt nu menens met dat dreigement. Een woordvoerder van de gedeputeerde bevestigt dat Spierings ingrijpt als er niet voor 1 juli een besluit ligt.