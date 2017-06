Verdachte liquidatie Breda: 'Ik heb meneer Van der Linde niet doodgeschoten'

BREDA - De man die de Bredase autohandelaar Peter van der Linde zou hebben vermoord, blijft voorlopig in de cel. Op de eerste openbare zitting voor de rechtbank in Breda werd niks bekend over een motief. De wapenhandelaar uit Sprundel ontkent ook iedere betrokkenheid.

Het slachtoffer was vrijdagavond 6 januari op een feestje in cafe 't Hoekske, aan het Dijkplein in Breda. Toen hij naar buiten liep om te worden opgehaald door zijn vrouw, werd hij op de Lunetstraat onder vuur genomen. Hij stierf op straat.



Emoties

Familieleden van Van der Linde bezochten dinsdagmiddag de rechtszaal in Breda om het begin van het proces bij te wonen. Ze konden hun tranen moeilijk in bedwang houden en werden bijgestaan door Bureau Slachtofferhulp.



Het onderzoek loopt nog en er moeten nog zeker zes getuigen worden gehoord door de politie. De twee advocaten willen ook graag nog drie getuigen horen en die zaten toevallig dinsdagmiddag in de zaal.



Weg uit de zaal?

Omdat ze vrezen voor beïnvloeding en verstoring van het onderzoek, vroegen de advocaten om verder te gaan achter gesloten deuren.



Dat verzoek wees de rechter af. De advocaten vroegen daarna aan de mogelijke getuigen om weg te gaan, maar de vrouwen weigerden allemaal.



Handelaar in kogels

Op de zitting werd bekend dat het bewijs tegen R. bestaat uit zijn DNA dat op drie kogelhulzen is aangetroffen. De technische recherche vond 14 hulzen op de Lunetstraat.



R. ontkende de moord. 'Ik heb meneer Van der Linde niet doodgeschoten'. Hij schudde ook nee toen de rechtbank vroeg of hij het slachtoffer kende. R. vertelde dat hij kogels verkoopt. 'Wel 5000 kogels door mijn handen zien gaan afgelopen jaar'. Aan wie dan wel, daarop wilde hij geen antwoord geven.



Zoon Gino was ontvoerd

Hij suggereerde dat hij de gevolgen vreest als hij namen noemt. Zijn zoon is met kerst 2015 vijf dagen lang ontvoerd geweest.



Ander belastend materiaal bestaat uit zijn telefoonsignaal dat is opgepikt door een zendmast in de omgeving voor en na de schietpartij. Hij geeft toe dat hij in de buurt was. Verder wees een criminele informant hem aan als schutter.



Brandende auto's

In de uren na de dood van Peter van der Linde werden twee uitgebrande auto's teruggevonden, in Bavel en Essen. De politie vermoedt dat die gebruikt zijn door de daders en kwam uit bij de verdachte Corne R. (43) uit Sprundel. Hij werd in maart gearresteerd.



Korte tijd daarna werd nog een tweede verdachte aangehouden in verband met de zaak, Piet S. uit Etten Leur. Piet S. had die 6 januari het feest georganiseerd. Volgens het OM is Corne R. na de moord in een taxi naar S. gereden, maar S. is momenteel officieel buiten beeld.



Link met Klaas Otto

Deze Piet S. wordt ook in de zaak tegen Klaas Otto genoemd. Otto claimde onlangs dat hij ontsnapt is aan een moordaanslag waar Piet S. mee te maken had. Otto kende Peet van der Linde en noemde hem een vriend.



De officier van justitie zei dat er nog steeds wordt gezocht naar 'medeplegers en facilitators'. Feit is dat de schutter instapte in een vluchtauto, waar een onbekend persoon achter het stuur zat.

Het onderzoek gaat door, begin september is er weer een tussentijdse zitting. Tot die tijd blijft R. nog zeker in de cel.