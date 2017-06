Water en airco: zo verzachten scholen het hitteleed voor herexamenkandidaten

BREDA - Middelbare scholen proberen op allerlei manieren het hitteleed van herexamenkandidaten te verzachten. Er is genoeg water en ze proberen zo veel mogelijk te zorgen voor verkoeling.

Het Markenhagen College in Breda plande de herexamens dinsdag op verschillende plekken. Overal in het gebouw werden de koelste lokalen opgezocht. Rector Caroline Klein: "En natuurlijk wordt er flink water uitgedeeld. Een groot probleem wordt het niet: het is geen veertig graden."



Airco

Leerlingen van scholengemeenschap Graaf Engelbrecht in Breda hebben het luxe: zij kunnen terecht in de mediatheek. En daar is airco. En ook de leerlingen van het Newmancollege in Breda mogen vandaag in een airconditioned ruimte hun herexamen doen: de studiezaal.



Directeur Raymond van Velthoven van het Newmancollege laat eerst nog even de ruimte zien waarin gisteren de herexamens waren: het lokaal voor Maatschappijleer. "Dit lokaal hebben we gepakt omdat het aan de noordkant ligt. Relatief koel dus. En het is een rustig lokaal.



Geluidsoverlast

Maar dinsdag aan het begin van de middag sta je ook in dit relatief koele lokaal te zweten. En daarom heeft Van Velthoven de herexamens verplaatst naar de studiezaal. Met gemengde gevoelens, dat wel: "Aan de linkerkant zitten de pauzerende leerlingen, aan de rechterkant wordt gesport. Dus de kans op geluidsoverlast is veel groter."



Maar de leerlingen zijn blij met de airco: "Anders is het veel te warm. Dan ben je alleen maar bezig met de hitte in plaats van met je toets. Airco is nu echt cruciaal."