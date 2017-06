Tscheu La Ling met AS Trencín adviseur bij FC Eindhoven: 'Club blijft gewoon FC Eindhoven'

EINDHOVEN - FC Eindhoven gaat samenwerken met AS Trencín. Tscheu La Ling gaat de club uit de Jupiler League als extern adviseur voor minimaal één jaar begeleiden en steunen.

De Slowaakse club maakte onder leiding van Tscheu La Ling grote stappen, in 2015 en 2016 werd AS Trencín landskampioen en won het de nationale beker. De clubs gaan samenwerken op het gebied van scouting, trainingsmethodes en fysieke programma's.



'Echt volgende stap zetten'

"Je kunt denken aan advies over hoe om te gaan met het medische ten opzichte van het technische, maar ook advies over data", zegt FC Eindhoven-voorzitter Frans Janssen in Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. "Innovatie, we zijn er voor een Nederlandse club op Jupiler League-niveau al goed mee bezig, maar met deze samenwerking willen we echt een volgende stap zetten."



De keuze voor AS Trencín en de voormalig voetballer van onder meer Ajax en Feyenoord is volgens Janssen logisch. "Ling heeft Trencín met aanvankelijk beperkte middelen, waar we bij FC Eindhoven ook mee te maken hebben, elke keer een niveau hoger kunnen brengen."



Het is niet zo dat La Ling de volledige regie krijgt bij FC Eindhoven. "Nee, absoluut niet", zegt Janssen stellig. "FC Eindhoven blijft FC Eindhoven. Ling en Trencín zijn echt externe adviseurs. Ze zijn ook niet bij ons in dienst, ze krijgen ook geen vergoeding. Ze geven extern advies, maar FC Eindhoven blijft van ons en de supporters."AS Trencin ging van een redelijk anonieme club naar Europees voetbal, dat is nog ver weg voor FC Eindhoven. "Het zou mooi zijn, maar laten we reëel zijn. We kijken na een jaar waar we staan, in die periode willen we stappen hebben gemaakt."