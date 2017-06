Gaaf cadeautje voor PSV: een muurschildering van Guus Meeuwis

EINDHOVEN - Het is een cadeautje van de shirtsponsor van PSV voor de club zelf. Een enorme muurschildering met onder meer Guus Meeuwis. De beeltenis wordt erop gespoten door de mannen van Studio Giftig. 'Lekker werk buiten, maar het had wel wat graden koeler mogen zijn.'

Want waar menig persoon de deodorant een keertje extra laat spuiten, zijn zij vooral bezig met de verf. "Het is wel echt heel warm hoor."



Guus poseerde zelf voor de tekening. "We hebben hem gefotografeerd in het nieuwe PSV-shirt en zijn gitaar. Hij vond het heel erg leuk om mee te werken."



Omstanders vinden het een mooi gezicht. "Dat ziet er toch prachtig uit? Ik doe het ze niet na hoor." Op 28 juni moet de hele tekening af zijn.