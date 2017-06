Locomotief Duits lijntje bij Veghel staat weer op zijn plaats [TIMELAPSE]

VEGHEL - Het was ooit een van de belangrijkste spoortrajecten van Brabant, het Duits lijntje. Dat is de oude spoorverbinding van Boxtel, Veghel, en Uden naar het Duitse Wesel. Maar het spoor is al jaren niet meer in gebruik en in de vergetelheid geraakt. Tot nu. Want er prijkt weer een oude locomotief op het Duits lijntje.

Het was een hele klus om de gerestaureerde locomotief op het Duits lijntje bij Veghel te krijgen. Op veel plekken is de oude spoorweg overwoekerd door planten en onbegaanbaar geworden. Daarom werd de locomotief met een dieplader naar Veghel gereden. Daar werd hij met een enorme hijskraan op het spoor gezet.



Een heel getakel

Het is een initiatief van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij, SIEMei. Voorzitter Piet van der Poel: "Ik ben zo trots dat er hier in Veghel nu een locomotief staat. Die is gerestaureerd door Stichting Locomotor. Het was een heel getakel door de lucht, maar als er stukken spoor zijn weggehaald dan moet je wel. Maar we zijn heel trots dat hij er is en dat hij zelfs rijdt."



Het Duits lijntje was onderdeel van een internationale spoorlijn, die liep van Londen tot aan Sint Petersburg. Van der Poel: "De historie vertelt dat begin vorige eeuw tsaar Peter nog over deze spoorlijn heeft gereden. En wij hebben hem nu weer in gebruik, hoe leuk is dat."



Weer rijden

Het Duits lijntje werd in de negentiende eeuw zowel voor personen als goederenvervoer gebruikt. In 1936 ging het vervoersbedrijf, de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, failliet. Daardoor stopte het personenvervoer.



In de jaren '70 hield ook het goederenvervoer grotendeels op, doordat er steeds meer auto's en vrachtwagens reden. Daardoor raakte de spoorlijn in de vergetelheid. Van der Poel: "Zelfs veel mensen die er dicht bij wonen weten amper dat hier een spoorlijn ligt. Maar ja, als hij niet in gebruik is en er liggen alleen maar rails dan raakt hij vanzelf in de vergetelheid."



Om de mooie historie van het Duits lijntje niet verloren te laten gaan, heeft Stichting Industrieel Erfgoed Meierij vorig jaar een oude overgang bij Veghel gerestaureerd. Maar dat was voor voorzitter Piet van der Poel nog niet genoeg. Hij wilde dolgraag een oude locomotief als aandenken. En die staat er nu dus.



Van der Poel:"De locomotief doet het nog, dus we willen hem ook af en toe gaan laten rijden over een klein stukje van het Duits lijntje. Ik hoop dat heel veel mensen hem zien staan en de geschiedenis van het Duits lijntje daardoor mee krijgen."