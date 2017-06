Amal (12) heeft haar eerste boek uit: 'Best wel cool!'

EINDHOVEN - Veel mensen dromen ervan, maar lang niet altijd komt die droom ook uit. Amal Indarto uit Eindhoven is pas 12 jaar oud en zij heeft het al wél voor elkaar: het meisje heeft een boek geschreven. En dat is zoals ze zelf zegt: "Best wel cool!"

Amal houdt van schrijven. Dat is zo én dat was eigenlijk altijd al zo. "Toen ik acht was schreef ik al kleine verhaaltjes. Die kwamen dan in de schoolkrant. Eén verhaaltje ging over twee meisjes die verdwaald waren. Die schoolkrant heb ik nog."



Soms een writer's block

Vier jaar later, op haar twaalfde, bleek Amal toe aan het serieuzere werk. "Ik lees heel veel. Dan kom je zelf ook ook het idee een boek te schrijven." Afgelopen januari begon ze dan ook aan haar eigen boek. "Het gaat over vier meisjes die alles samen doen. Het zijn echt beste vriendinnen. Op een dag verdwijnt één van hen."



Soms was er -het kan de beste schrijver overkomen- wel even sprake van een writer's block. "Dan wist ik niet wat ik moest schrijven. Maar dan keek ik gewoon wat er in mijn omgeving gebeurde." En zo kwam het goed. "Best wel cool om je eigen boek in je handen te hebben en er doorheen te kunnen bladeren."



'Héél veel boeken schrijven'

Donderdag wordt een spannende dag voor de jonge schrijfster. Op Islamtische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad vindt dan de lancering van haar roman plaats: "Ik deel boeken uit aan de juffen."



Amal en haar familie geven het boek uit in eigen beheer. Het werk telt 168 pagina's en er verschijnen zestig exemplaren. Over haar ambities kan het meisje kort zijn: "Ik wil héél veel boeken schrijven over vanalles!"