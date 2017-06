Museum vindt geen nieuwe Van Gogh onder de Spittende Boerin

DEN BOSCH - Onder de verf van de 'Spittende Boerin', een schilderij van Vincent van Gogh uit 1885 zit geen ander werk van Van Gogh verborgen. De schilder is het werk begonnen op een nieuw en leeg doek. Het is het, misschien wat magere, resultaat van het technisch onderzoek dat het Noordbrabants Museum in februari van dit jaar heeft gedaan. Vijf Van Gogh-schilderijen werden toen op allerlei manieren gefotografeerd.

Van Gogh staat er om bekend dat hij regelmatig over schilderijen heenschilderde. Dan ging het natuurlijk om werk waar hij niet tevreden over was. Op die manier hoefde de kunstenaar geen nieuw doek te kopen. De schlderijen die onder andere werken zitten verborgen zijn voor kunsthistorici interessant. Ze laten zien waar Van Gogh mee bezig was en wat hij blijkbaar niet goed genoeg vond.



Infrarood

Moderne technieken maken het mogelijk om die onderschilderingen zichtbaar te maken zonder het werk te beschadigen. Dat kan met infraroodfotografie, röntgenfotografie, infraroodspectografie én strijklichtfotografie. Hoe dat alllemaal precies werkt, is te zien op een tentoonstelling die vanaf komend weekeinde in het Noordbrabants museum is te zien.



Begin dit jaar zijn vijf schilderijen uit de vaste Van Goghexpositie van het Noordbrabants museum zo onderzocht. Over de 'Spittende Boerin' was het minst bekend. Het schilderij komt uit de Nuenense tijd waarin Van Gogh vaak werk overschilderde. Zou er een ander schilderij onder de verf verborgen zitten, was toen de spannende vraag.



Geen teleurstelling

Inmiddels weten we dus zeker dat het niet zo is. "Het was leuk geweest als het wél zo was," zegt Helewise Berger van het museum maar dat het niet zo is, wil zij geen teleurstelling noemen. Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over de precieze toestand van het schilderij; voor buitenstaanders misschien niet zo 'sexy' maar het is informatie waar Helewise mee vooruit kan.



Eén van de vijf schilderiijen zou ze graag nog verder onderzoeken. Op de foto's van 'De Pastorie te Nuenen bij avond' heeft ze opvallende lijnen ontdekt waarvoor ze nog geen verklaring heeft. "Ik ben benieuwd waar die vandaan komen."