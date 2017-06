Willy van de Kerkhof begrijpt Hans van Breukelen: 'Het is een jungle bij de KNVB'

EINDHOVEN - Hans van Breukelen stopt bij de KNVB en dat is een goede zet volgens Willy van de Kerkhof. Volgens de voormalig middenvelder is het geen doen om bij de nationale voetbalbond te werken.

Van de Kerkhof keek niet raar op van het aanstaande vertrek van Van Breukelen. "Nee, integendeel. Ik had verwacht dat hij veel eerder op zou stappen. Ik denk dat het Hans zijn ding niet is. Je mag namelijk niet eerlijk zijn bij de KNVB. Het is een jungle daar in Zeist, iedereen doet maar wat. Dat heb je de laatste maanden gemerkt. En dat is niets voor Hans. Het is een juiste beslissing om op te stappen, op tijd."



"Het is een puinhoop en Hans heeft dat niet recht kunnen zetten", vervolgt Van de Kerkhof. "En daar heeft hij zijn conclusies uit getrokken. Het is gewoon heel moeilijk om te werken bij de KNVB. Ik ken het instituut sinds 1970. Hans heeft het gewoon goed gedaan om te stoppen."



'Hij is bij ons, dat is het belangrijkste'

Terwijl Van de Kerkhof Zeist een jungle noemt, is hij heel erg tevreden over de ontwikkelingen in Eindhoven. PSV trekt Hirving Lozano aan. "Als hij zo goed is als ze schrijven, dan heeft PSV een topper in huis gehaald. Ik heb hem één of twee keer zien spelen. Het is een goede speler, een vaste waarde voor PSV."



Van de Kerkhof is in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid lovend over technisch directeur Marcel Brands. "Hij heeft hier een goede slag mee geslagen. Er waren meer kapers op de kust, complimenten voor Marcel. Hij heeft het op de juiste en goede manier gedaan."



Er is onduidelijkheid over het bedrag dat PSV op tafel moet leggen voor de komst van de Mexicaan, er gaan wel verhalen over een flink doorverkooppercentage dat bij een volgende transfer van Lozano naar CF Pachuca gaat. "Hoe de constructie in elkaar valt is niet zo erg, hij is bij ons en dat is het belangrijkste."