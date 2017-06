Vier gouden bruiloften in één straat: eeuwige liefde in De Reitstraat in Goirle?

GOIRLE - Een straat met heel veel liefde: De Reitstraat in Goirle. Hij bestaat vijftig jaar en dat is op zich niet zo bijzonder. Wat wel bijzonder is, is dat er vier koppels wonen die liefst vijftig jaar getrouwd zijn.

Vierentwintig woningen werden er vijftig jaar geleden weggezet in wat ze noemden een inbreistuk. Het weiland tussen de Hoogstraat en de Dorpsstraat werd opgevuld met huizen. "We wonen nu midden in het dorp,", vertelt Nel Coehorst-Witters, "maar 50 jaar geleden woonden we echt aan de rand."



Inmiddels is er veel veranderd, maar in zeven van de vierentwintig huizen is het toch aardig hetzelfde gebleven. Er wonen nog steeds dezelfde mensen als vijftig jaar geleden en in vier van die woningen vieren ze een gouden bruiloft.



Theo en Nel

De liefde tussen Theo en Nel Coehorst-Witters vaart goed op humor en samen delen ze een passie voor oude scooters. Nel: "Ik had een Vespa en Theo was mijn scooterleraar. Na drie lessen gingen wij naar de film en zo is het begonnen."



Als je naar de trouwfoto van Ger en Henriëtte Hehemann-Spierings kijkt, zie je dat ze nog steeds hetzelfde stralen als 50 jaar geleden. Ger: "Je maakt veel lief en leed mee en daardoor groei je."Johan en Marinet van der Horst zijn eerlijk als je vraagt of ze nooit gedacht hebben om ermee te kappen: "Oh, jawel, maar ruzies horen erbij, gaan over en uiteindelijk weet je wat je aan elkaar hebt."Het geheim van Jack en Toos Engelen-Kox is simpel: "Na een ruzie maak je het dezelfde avond goed."Genoeg liefde in de Reitstraat dus en omdat je die liefde niet vaak genoeg kunt delen, wordt er half september nog een borrel georganiseerd. Voor de hele straat natuurlijk.