Opnieuw 'door hitte bevangen hond' achtergelaten in bloedhete auto

TILBURG - De politie in Tilburg heeft de ruit van een auto ingeslagen om een achtergelaten hond te bevrijden. In de auto was het bloedheet en de hond was volgens de politie 'zichtbaar door de hitte bevangen'

In een Facebookpost van een Tilburgs politieteam staat dat het hondje meegenomen is naar het politiebureau. Daar kon het diertje afkoelen en werd het vertroeteld.Naar aanleiding van de gebeurtenis op maandag waarschuwt de politie er opnieuw voor dat de temperatuur in de auto zeer snel oploopt nu het zo heet is buiten.Eind vorige maand vroeg de politie in West-Brabant aandacht voor hetzelfde probleem. Toen werden in Roosendaal en Bergen op Zoom op één dag minstens vier honden achtergelaten in afgesloten auto's.