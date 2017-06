Tienduizenden kijken uit naar vermiste Tim (15) uit Tilburg

TILBURG - Wie heeft Tim Jongbloets uit Tilburg gezien? De 15-jarige jongen vertrok maandagochtend met de trein en is sindsdien spoorloos. Tienduizenden mensen hebben inmiddels een wanhopige oproep van moeder Daniëlle gedeeld.

"We zijn ongerust. Ook de politie zoekt mee. Hij kan in Nederland, maar ook in het buitenland zijn", schrijft ze op Facebook.



De politie heeft inmiddels een signalement verspreid. Tim is 1.79 meter groot, draagt een spijkerbroek en een grijze trui. Hij kan richting Breda, Eindhoven of Den Bosch zijn gereisd, maar ook richting Antwerpen of Brussel.



Veel mensen in Tilburg, maar inmiddels ook in andere delen van Nederland en België hebben de oproep van Daniëlle gedeeld. Dinsdag aan het begin van de avond hadden al meer dan dan 60.000 mensen het bericht op hun tijdlijn geplaatst.