Homo's steunen bisschop: roze kaarsjes aansteken bij Maria in de Sint-Jan

'S HERTOGENBOSCH - Steek een roze kaarsje op als eerbetoon aan de LHBT-gemeenschap, als steunbetuiging aan bisschop Gerard de Korte of voor de priesters en gelovigen die anderen (nog) niet in hun hart kunnen sluiten. Daartoe roept Reinoud van Uffelen op in een Facebook-evenement.

Afgelopen weken was veel te doen over de oecumenische gebedsdienst op Roze Zaterdag in Den Bosch. Bisschop Gerard de Korte wilde in eerste instantie de LHBT-gemeenschap zegenen na afloop van die dienst, maar kwam daar op terug na kritiek vanuit het bisdom. Ook wordt de dienst niet meer in de Sint-Janskathedraal gehouden, zoals eerst de bedoeling was.

Als reactie daarop wordt nu op Facebook opgeroepen om aanstaande zaterdag om 9.00 uur, voorafgaand aan de dienst in de protestantse kerk aan het Kerkplein, roze kaarsjes op te steken bij de Zoete Moeder in de Sint-Jan.

Overigens moeten degenen die een kaarsje op willen steken wel hun portemonnee meenemen. Deelnemers wordt gevraagd 50 cent, 1 euro of 2 euro bij te dragen voor de instandhouding van de Sint Jan.