Nog steeds code oranje, meerdere natuurbranden in kurkdroge provincie

EINDHOVEN - Het is heet en kurkdroog, die combinatie zorgt voor meerdere natuurbranden. In Knegsel, Lithoijen en Grave moest de brandweer dinsdag uitrukken voor natuurbranden. Met code oranje blijft het gevaar voor natuurbranden voorlopig groot.

In het begin van de middag was de brandweer snel ter plaatse bij een bosbrand aan de Eerselseweg in Knegsel. De brand was snel onder controle. Door de wind ontstonden er aan de overkant van het bospad wel meerdere brandhaartjes doordat er vuurdeeltjes in droog grasgebied terecht kwamen.



Op de Lithoijensedijk in Lithoijen was er een flinke bermbrand. De brand was langs de N625, in een schapenweide. Nadat de brand geblust was heeft de boer de schapen uit de weide gehaald en weggebracht.





In Grave was er een bermbrand naast een fietspad langs de Maas. Een stuk van zo'n 25 meter stond in brand. Dinsdagavond was er een brand in het bosgebied tussen de snelweg A50, Bestseweg en Gentiaanlaan in Son en Breugel.Erik de Jonge, boswachter op onder meer de Brabantse Wal, is deze dagen extra alert. Hij heeft een belangrijke waarschuwing voor de bezoekers aan het natuurgebied: "Doe geen domme dingen. Dus niet roken, barbecueën of vuurtje stoken."Bij code oranje is het 'erg droog' en is de kans op natuurbranden groot. Er mag niet meer gestookt worden, ook niet als iemand een ontheffing heeft op het stookverbod. In natuurgebieden mag er geen vuur gemaakt worden, daarnaast zijn vuurkorven, fakkels en vuurwerk niet toegestaan. Roken wordt afgeraden.