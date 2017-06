Politie toont foto's vermoorde man in Roosendaal, nog onbekend wie hij is

ROOSENDAAL - De man die vorige week woensdag dood werd gevonden aan de Turfvaartsestraat in Roosendaal, is vermoord. De politie weet na een week nog altijd niet wie hij is. Daarom zijn dinsdagavond foto's van het lichaam getoond in Opsporing Verzocht.

Het gaat om een oudere man, die vorige week woensdagochtend door voorbijgangers werd gevonden onder een blauw zeil.



Pas na een paar dagen werd duidelijk dat de man vermoord is. De politie hield er tot dat moment rekening mee dat de man een zwerver was, die zelf het zeil over zich heen had getrokken.



De dode man mist een paar tanden en heeft wat littekens van krassen over zijn lichaam. Hij droeg een horloge, armband en gouden ketting met een beeltenis van Jezus. Meer foto's staan op de site van de politie.



Herkennen

De politie is op zoek naar mensen die de man of de sierraden herkennen. Ook worden mensen die vorige week dinsdag 13 juni in de buurt van de Turfvaartsestraat zijn geweest gevraagd zich te melden.