Motorrijder ernstig gewond na botsing met auto

BREDA - Een motorrijder is dinsdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij achterop een Landrover is gereden. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

De motor kwam in botsing met de auto op de Leursebaan in Breda. De motorrijder werd in eerste instantie op de plaats van het ongeluk behandeld, uiteindelijk is hij naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.



De motor raakte zwaar beschadigd, bij de auto was de achterruit er helemaal uit.