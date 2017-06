Eindhovens bedrijf maakt 3D-printer voor Formule 1

EINDHOVEN - 'Even' een onderdeel voor een Formule 1-auto printen. Dat zou het bouwen van een auto stukken makkelijker maken. Voor het team van Sauber wordt dat misschien binnenkort mogelijk. Het Eindhovense bedrijf Additive Industries gaat twee 3D-printers voor metaal leveren aan het Formule 1-team. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend in Duitsland.

Het F1-team gebruikt al tien jaar 3D-printers voor plastic, maar wil nu ook makkelijker metaal kunnen printen. Dat is een vrij nieuwe techniek, waar ze in Eindhoven sinds 2013 mee bezig zijn.



Bij Sauber willen ze voorop lopen in de ontwikkeling van 3D-printers, zei teambaas Monisha Kaltenborn bij de presentatie. "De techniek staat nog in de kinderschoenen. Daarom is dit een ideaal moment om in te stappen." Een van de grote voordelen aan het printen van metaal, is dat er minder materiaal nodig is, omdat er heel precies geprint kan worden. Ook werkt het stukken sneller dan oude technieken.



Ook vliegtuigen

Het Eindhovense bedrijf timmert flink aan de weg met de metaalprinters. Vorig jaar sloten ze al een deal met vliegtuigbouwer Airbus. Er werd toen een printer voor 1,8 miljoen euro verkocht.



Wat de samenwerking van Sauber de Eindhovenaren oplevert is niet bekend. Het contract gaat 1 juli in en geldt voor drie jaar.