Dode gevonden rond sluis in Maas bij Maren-Kessel

MAREN-KESSEL - Bij Sluis Sint Andries tussen de Maas bij Maren-Kessel en de Waal in Gelderland is een dode gevonden. Dat meldt de politie.

Het lichaam werd dinsdag aan het einde van de middag gevonden. Het duurde volgens de politie enige tijd voor het uit het water kon worden gehaald.



Er is onderzoek gedaan, maar de politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de dode. Dat moet later blijken uit sectie op het lichaam.



Verdwenen

Wel is duidelijk dat het niet gaat om de man die dinsdagmiddag verdween in de Waal bij het Gelderse Andelst. Die man verdween tijdens het zwemmen onder water en is nog altijd niet gevonden. Het lichaam bij Sluis St. Andries werd dinsdag gevonden voor de man verdween.