Zeer hoog risico op natuurbranden, code rood in heel Brabant

EINDHOVEN - Het risico op natuurbranden is in heel Brabant ‘zeer hoog’. De Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost hebben woensdag code rood afgegeven.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft in de loop van woensdagochtend ook code rood af. "Het is al dagen kurkdroog. Daarom geven we nu de hoogste code af", aldus een woordvoerder.



Meer materieel

Code rood houdt in dat een natuurbrand zich zeer snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. Terreineigenaren en hulpdiensten zijn daarom extra alert. Het komt niet vaak voor dat deze waarschuwing wordt gegeven.



De brandweer rukt bij code rood standaard met meer materieel en mankracht uit.



Code oranje

In de rest van Brabant geldt code oranje. Bij code oranje is het 'erg droog' en is de kans op natuurbranden groot. Dinsdag moest de brandweer uitrukken voor natuurbranden in Knegsel, Lithoijen en Grave.



Boswachter Erik de Jonge riep bezoekers van natuurgebieden eerder op 'geen domme dingen' te doen. "Niet roken, barbecueën of vuurtje stoken."