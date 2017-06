Leerlingen strijden voor tropenrooster, 900 handtekeningen verzameld

VELDHOVEN - Het is warm, heel warm in de lokalen van het Sondervick College in Veldhoven. Dinsdag werd tijdens een meting in een van de lokalen van het schoolgebouw een temperatuur van boven de 31 graden gemeten. Leren is in deze hitte volgens de leerlingen niet te doen en willen daarom een tropenrooster. Om de school zo ver te krijgen, startten de leerlingen een petitie.

Dat tropenrooster zou dé oplossing zijn volgens de leerlingen. Op dezelfde tijd starten, lessen vijf minuten korter, geen lunchpauze en dus eerder klaar met de les. Op de warmste tijd van de dag zijn de leerlingen dan vrij en hoeven ze niet in het warme gebouw te zitten. Op andere scholen in Veldhoven en Eindhoven is al zo’n rooster, op het Sondervick College niet.



De leerlingen willen dat daar verandering in komt. Er werd een petitie gestart en binnen korte tijd waren er bijna negenhonderd handtekeningen verzameld. Op Facebook is voor woensdagmiddag een staking aangekondigd.



Geen les

Waarnemend rector Huub van de Ven zegt dat het nog niet nodig is. “We hebben een klimaatzuiveringssysteem en controleren regelmatig de temperaturen in de lokalen. Als het ergens echt te heet is, dan wordt er in dat lokaal geen les meer gegeven, maar zoeken we een ruimte waar het koeler is. Dinsdag was er één lokaal waar het 31 graden was. Dat lokaal hebben we gesloten.”

Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. “We beslissen vanmiddag wat we morgen doen. Het is dan weer iets warmer maar de luchtvochtigheid neemt ook toe. We houden de situatie echt goed in de gaten.”



Ventilator

“Uiteraard gaan we in contact met de leerlingen. Vanmiddag spreken we met de leerlingenraad en zullen we het erover hebben. We doen echt geen dingen die niet verantwoord zijn." Zo hebben de herkansers de meest koele lokalen. “Dat moet ook wel. We geven ze genoeg water en zij krijgen ook een ventilator. We kunnen de examentijd niet voor ze veranderen, want dat is landelijk bepaalt.