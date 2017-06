Schiethuis Ossendrecht onveilig, concludeert Onderzoeksraad na fataal schietincident

OSSENDRECHT - Defensie is niet goed omgegaan met de veiligheid tijdens een oefening van het Korps Commandotroepen in Ossendrecht, waarbij een 35-jarige cursist werd doodgeschoten. Dat blijkt woensdag uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het fatale schietongeval in Ossendrecht.

Volgens de Onderzoeksraad was de instructeur die de oefening moest begeleiden daar niet toe gekwalificeerd. Ook werd hijzelf onvoldoende begeleid door leidinggevenden. Een aantal van de conclusies was al uitgelekt. Zo vond de oefening plaats in een ongeschikt en niet gekeurd schiethuis.



De oefening vond plaats zonder persoonlijke begeleiding, zonder gekwalificeerde instructeurs en zonder toezicht. Ook was er geen lesmateriaal en geen adequate veiligheidsanalyse.



Zorgen over veiligheidscultuur

In het rapport zegt de Onderzoeksraad zich zorgen te maken 'in hoeverre het ongeval in Ossendrecht kenmerkend is voor de veiligheidscultuur binnen de gehele defensieorganisatie'.



Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vindt het van het grootste belang dat alle feiten boven tafel komen. "Alles is er op gericht om alle feiten boven tafel te krijgen, herhaling te voorkomen en ook volledige openheid van zaken te geven aan de nabestaanden’’, stelt Hennis.



De 35-jarige instructeur in opleiding kwam om het leven toen hij werd getroffen door meerdere kogels op de oefenlocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. De OVV beveelt Defensie aan op korte termijn een eigen schiethuis te bouwen.