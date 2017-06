Zo komt je huisdier de tropische dagen door

EINDHOVEN - Het is tropisch warm in Brabant en niet alleen wij zweten, puffen en hijgen wat af. Veel huisdieren kunnen namelijk niet goed tegen de hitte. Om het voor je huisdier wat dragelijker te maken, zetten wij per dier een aantal tips op een rij.

Maar eerst, hoe herken je dat je huisdier het warm heeft? Dat is vrij eenvoudig. De slijmvliezen zijn rood, het dier voelt heet aan, heeft geen eetlust en is lusteloos.



Honden

Honden hebben alleen in hun voetzooltjes zweetklieren. Ze kunnen hun warmte alleen kwijt door te hijgen.

Zorg voor schaduwplekken

Laat je hond niet op het heetst van de dag uit en maak geen lange wandelingen

Zorg voor koel en vers water

Laat je hond zwemmen

Smeer dun behaarde plekken in met zonnebrandcrème

Katten

Katten kunnen redelijk goed omgaan met de hitte, maar je kunt ze nog altijd een beetje helpen.

Houd je kat binnen en zorg voor koele plekken

Zorg voor koel en vers water

Zet af en toe je kraan open. Katten spelen namelijk graag met water

Konijnen

Konijnen kunnen slecht tegen warmte. Bij 24 graden krijgen deze knaagdieren het al moeilijk.

Zet het konijnenhok in de schaduw

Vul plastic flessen voor twee derde met water en vries ze in. Leg ze daarna, eventueel gewikkeld in een theedoek, bij het konijn. Het konijn kan er dan tegenaan liggen.

Zit je konijn in een buitenhok, leg er dan een nat wit laken overheen.

Maak het hok vaker schoon

Deze tips gaan eigenlijk ook op voor andere knaagdieren. Leg de koelelementen bij cavia’s, hamsters en ratten echter niet in het hok, maar er tegenaan of onder.

Vogels

Vogels zitten met de veren gespreid en snavel open als ze het warm hebben.

Zet vogelkooien in de schaduw

Warmte stijgt op, zet een hangende vogelkooi dus tijdelijk op de grond

Zorg voor vers water

Creëer schaduw in een buitenvolière of kippenhok met een parasol of wit, nat laken

Paarden