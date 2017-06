Ernstig zieke Danaé Ligtvoet gesteund door steeds meer acties: 'We zetten onze schouders eronder'

KAATSHEUVEL - Ze was drie maanden geleden nog een spontane puber van 14, maar veranderde binnen een dag in een kleuter met een beperking. Het gebeurde met Danaé Ligtvoet uit Kaatsheuvel, die lijdt aan de zeldzame hersenaandoening Anti-NMDA. Van allerlei kanten worden nu acties gestart om geld in te zamelen voor onderzoek. ‘Het is een zware belasting.’

Vader Jurgen Ligtvoet lepelt het moment meteen op. “Op 30 maart werd ze onderweg naar huis gebeten in haar slaap. Twaalf uur later was alles weg. Ze wist en herkende niks of niemand meer, zelfs zichzelf en haar eigen zusjes.”



Na vele onderzoeken wordt ontdekt dat Danaé lijdt aan Anti-NMDA . Een zeldzame ziekte waarbij afweerstoffen delen van de hersenen aanvallen. De hersenen raken daardoor ontstoken. De insectenbeet was waarschijnlijk alleen de trigger.Ze blijkt pas de 31ste Anti-NMDA-patiënte in de laatste tien jaar te zijn. Een langdurige ziekenhuisopname volgt en pas na ongeveer zes weken is Danaé in staat om alle denkbare handelingen opnieuw aan te leren.“Het is een zware belasting”, aldus Ligtvoet. “Het hele gezin wordt geleefd. Ons leven staat op z’n kop en we zijn er 24 uur per dag mee bezig. Alles is afgestemd op Danaé. Maar het zij zo. We zetten onze schouders eronder.”En het gezin Ligtvoet staat daarin gelukkig niet alleen. Zo is de school van Danaé, De Overlaat in Waalwijk, een actie gestart om lege flessen in te leveren. Hart van Nederland kwam langs voor een reportage, op diverse plekken in de omgeving staan collectebussen en de plaatselijke ijssalon gaat donderdagmiddag in de schoolpauze ijs verkopen om een duit in het zakje te doen. Zelf zette Ligtvoet een website op waar gedoneerd kan worden. Die teller staat inmiddels op ruim 1100 euro.“Elke euro voor onderzoek is meegenomen. We hebben begrepen dat 75 tot 100 procent van de patiënten herstelt van deze ziekte. Daar hebben we goede hoop op en houden we ons aan vast."