Vrouw fietst over hogedrukslangen en maakt flinke smak

DEURNE - Een fietsster is woensdagmorgen gevallen over hogedrukslangen die over de weg lagen. Het slachtoffer maakte een flinke smak en raakte gewond.

Het ongeval gebeurde op de Markt in Deurne. Daar waren schoonmaakwerkzaamheden aan de gang nadat de kermis dinsdagavond was geƫindigd.

Het slachtoffer was enige tijd niet aanspreekbaar. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De opgeroepen traumahelikopter hoefde niet meer te komen.