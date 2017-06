Yoga met geiten: 'Help, hij kakt op me!'

EINDHOVEN - Yogales tussen de geiten. Het kon woensdag bij de kinderboederij in het Het Philips van Lenneppark in Eindhoven. Ter ere van de Internationale Yoga Dag werd een tiental mensen 'helemaal zen' tussen de keutels.

"Je wordt er heel ontspannen van! Wij kunnen veel van de geiten leren",vertelt lerares Aïda Spaninks, met een geit in haar handen. "De manier waarop de beesten staan, dat zijn eigenlijk gewoon yoga-houdingen."



Kwijl

Lachend veegt Bobby Velter uit Valkenswaard de keutels van zijn matje. "Ze poepten me bijna onder. En ze likten ook flink aan me." Toch liet hij zich niet uit het veld slaan. "De lerares riep dat ik het gewoon moest loslaten en relaxen."



Tamara Strijbos uit Eindhoven kreeg een flinke trap in haar buik van één van de diertjes. "Dat was heel pijnlijk! Gelukkig stappen ze meestal over je heen", lacht ze. Echt rustig werd ze niet van de les. "Ik was bang dat ze nog een keer op me zouden trappen."