Sylvia Hoeks valt op bij internationale pers: 'Eva Mendes moet oppassen'

BARCELONA - Eva Mendes kan maar beter wegkijken, want haar Ryan Gosling stond dinsdagavond in een innnige omhelzing met onze eigen Sylvia Hoeks. Sylvia schittert namelijk met het internationale sekssymbool in de nieuwe film Blade Runner 2049, die begin oktober in première gaat.

Maandagavond werd de nieuwe film van Columbia Pictures en Warner Bros gepresenteerd in Barcelona. Toen Ryan Gosling de rode loper op liep en geflankeerd werd door de Maarheezese Sylvia, vroeg de internationale pers zich direct af: wie is die mooie vrouw?



Eva Mendes

Ryan heeft twee kinderen met de actrice Eva Mendes, maar na de foto's en video's die verschenen over de presentatie kopte the Daily Mail dat Eva maar beter kon wegkijken.



Ook verschenen er op Twitterfilmpjes van de twee, samen met actrice Ana de Armas.



Woensdag werd ook bekend dat Sylvia vorige maand naar Los Angeles is verhuisd, om haar internationale filmcarrière een verdere impuls te geven. Met haar rol in Blade Runner 2049 lijkt haar doorbraak dan ook nabij.