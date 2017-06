Hittegolf is een feit: weerstation Gilze-Rijen meet 30 graden

RIJEN - De eerste regionale hittegolf van 2017 is een feit. Op deze eerste dag van de zomer werd om halfdrie bij het KNMI-weerstation Gilze-Rijen een temperatuur van 30 graden gemeten.

Brabant is samen met de provincie Zeeland (Westdorpe) een dag eerder met de hittegolf dan de andere provincies in Nederland.



Hittegolf

Om van een hittegolf te spreken moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer zijn en moet op drie dagen binnen deze periode de temperatuur tenminste 30 graden zijn.



Op 17 juni hadden de weerstations Gilze-Rijen en Westdorpe een zomerse temperatuur te pakken van respectievelijk 25,3 en 25,9 graden. De rest van het land kwam toen onder de 25 graden uit.



De Bilt

"Een landelijke hittegolf moet in de De Bilt worden gemeten, en dat gaat waarschijnlijk net niet lukken", aldus MeteoGroup.



Woensdagnacht wordt het plakkerig. De warmte blijft in de huizen hangen, waardoor het slapen moeilijker wordt.



Morgen nog extreem heet

Donderdag is voorlopig de laatste extreem hete dag. Mogelijk tikt de temperatuur dan zelfs de 35 graden aan. In de loop van de dag draait de wind naar het zuidwesten en stroomt er koelere lucht binnen.



Vanwege de aanhoudende warmte activeerde het RIVM eerder deze week het Nationaal Hitteplan.