Lenie is al 40 jaar verkeersbrigadier: 'Over twee jaar neemt mijn kleinkind het stokje over'

GILZE - Basisscholen De Bolster en De Wildschut in Gilze hebben al veertig jaar verkeersbrigadiers en twee brigadiers doen het vanaf het begin. Een van hen is Lenie Bleumers. Over twee jaar gaat ze ermee stoppen: "Dan wordt mijn kleinkind namelijk verkeersbrigadier."

Al 40 jaar zorgen de brigadiers ervoor dat de kinderen veilig kunnen oversteken. Woensdag werden ze door 650 kinderen toegezongen.



Voordat het schoolplein vol zingende kinderen staat, moeten ze eerst wel veilig naar school toe. Daarvoor staan op de kruising Audry, Roos en Josepine. Gewapend met oranje vestje, fluitje en het welbekende bordje houden ze de auto's tegen. "Er steken hier honderden kinderen in twintig minuten over", zegt moeder Roos Beelenkamp. "Dat is gewoon levensgevaarlijk als ze dat zonder hulp doen."



'Veilig overkunnen'

Dochter Josephine zit in groep 8 en helpt mee met oversteken. "Als het mooi weer is, is het wel leuk", zegt ze. "Maar in de winter is het wel minder." Volgend jaar stopt ze. Dan gaat ze naar de middelbare school.



Het is woensdag vooral een bijzondere dag voor de oudste verkeersbrigadiers. Samen met de anderen worden ze in het zonnetje gezet. Een vol schoolplein met leerlingen van basisscholen De Bolster en De Wildschut zingt de brigadiers toe. Twee vieren hun 40-jarig jubileum. Eén van hen is Lenie Bleumers. "Het is gewoon belangrijk dat de kinderen veilig over kunnen."



Drukker

Volgens haar is er best veel veranderd in de 40 jaar dat ze nu brigadier is. "Het verkeer is veel drukker geworden", zegt Lenie. Alle brigadiers krijgen van Veilig Verkeer Nederland nieuwe hesjes en bordjes.