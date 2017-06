23 tips over dode man Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie heeft na de uitzendingen van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht 23 tips binnengekregen over de dode man die vorige week werd gevonden aan de Turfvaartsestraat in Roosendaal. In bijna alle tips denken mensen te weten wie de man is.

De opsporingsprogramma's lieten deze week foto's zien van het slachtoffer om er zo achter te komen wie de man is. Ook werden afbeeldingen van sieraden die de man droeg getoond.



Veel namen genoemd

Volgens de politie zijn verschillende namen genoemd, maar in enkele gevallen kwam ook dezelfde naam naar voren die bij het slachtoffer zou horen.



De recherche gaat alle tips onderzoeken. Dat neemt volgens de politie nogal wat tijd in beslag. Het is dus nog niet bekend of de gouden tip ertussen zit.



Blauw zeil

Een voorbijganger vond het stoffelijk overschot vorige week woensdag nabij sportpark Vierhoeven. Het slachtoffer lag half onder een blauw zeil.



Omdat de doodsoorzaak niet meteen bekend was, begon de politie een groot onderzoek. Inmiddels is zeker dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.