Geen cel, wel TBS voor man die zijn schoonmoeder doodstak

ARNHEM - Marco J., de Eindhovenaar die in juli 2016 zijn schoonmoeder doodstak in haar slaap, is door de rechtbank veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor onbeperkte duur. Het openbaar ministerie had vijf jaar cel geëist tegen de man, maar omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was op het cruciale moment, krijgt de man geen gevangenisstraf.

Op 16 juli vorig jaar verbleef de man met zijn hoogzwangere vrouw en twee kinderen bij zijn schoonouders. Hij was al in de war en wilde opgenomen worden bij de GGZ in Tiel, die hem weigerden. Die nacht stak hij zijn schoonmoeder met een mes in haar borst.



Stemmen in zijn hoofd

Tijdens de zitting vertelde J. dat hij psychotisch was. Hij vocht tegen stemmen in zijn hoofd die hem opdroegen om zijn schoonfamilie te vermoorden. Vervolgens voelde hij een klap en vanaf dat moment herinnert hij zich niks meer.



Door deze psychotische toestand kon de man geen onderscheid meer maken tussen realiteit en fictie. Dat is waarom de rechtbank heeft besloten dat J. niet geheel verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van zijn schoonmoeder. Hij was niet meer de baas over zichzelf en zijn handelen.



Omdat het risico op herhaling wel hoog is als de man niet behandeld wordt, heeft de rechter hem wel veroordeeld tot TBS met dwangverpleging.



Geen gevangenisstraf

In tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie (OM) eerder had geëist, krijgt J. dus geen gevangenisstraf. Het OM heeft nu twee weken om te bepalen of ze daar nog tegen in hoger beroep willen gaan.