Erik van Loon doet volgend jaar niet mee aan Dakar

EERSEL - Erik van Loon heeft de knoop doorgehakt: hij zal niet deelnemen aan Dakar 2018. De sterke groei van zijn bedrijf vereist al zijn aandacht. Hierdoor is een goede voorbereiding op de rally niet mogelijk.

"Ik heb lang getwijfeld of ik zou gaan", vertelt Van Loon. "Dakar is niet alleen het rijden van een rally in januari. Dakar is topsport. We zijn er als team het hele jaar mee bezig. Veel trainen, zodat we fysiek in orde zijn, het rijden van een aantal rally’s en het prepareren van het materiaal."



"Ondanks dat het topsport is, blijft het voor mij een hobby. Gaan we dan stoppen? Absoluut niet! We gaan zeker door en we rijden waarschijnlijk nog 1 of 2 kleinere rally’s dit jaar, maar geen Dakar. Met pijn in mijn hart neem ik de beslissing om niet te gaan."



Van Loon werd in 2015 vierde in Dakar. Dat is zijn beste prestatie tot nu toe.