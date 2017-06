Daan en Milou willen geen ‘lelijke’ geiten in de buurt en halen handtekeningen op

BAVEL - Daan en Milou Verhoof uit Bavel zien het niet zitten. Een grote geitenstal bij ze om de hoek. En daarom haalt Milou handtekeningen op om het tegen te gaan. Ze is bang voor Q-koorts en maakt zich zorgen om de gezondheid van haar broer, die eerder al een bacteriële longontsteking had.

In Bavel zijn plannen om een grote varkensstal om te bouwen tot een geitenstal met ruim 2600 geiten. Het terrein aan de Gilzeweg ligt nog geen twee kilometer van het centrum van het dorp, de scholen en winkels af.

Daan is duidelijk: hij wil dat die ‘lelijke geiten uit de buurt blijven’. Zijn zusje en de dorpsraad van Bavel zijn er ook niet blij mee en startten daarom een petitie. Afzonderlijk van elkaar. Milou mocht die van de dorpsraad niet tekenen als tienjarige en besloot daarom zelf handtekeningen op te gaan halen. Ze heeft er inmiddels al meer dan driehonderd.



Kwetsbare groepen worden eerder door Q-koorts getroffen. Geiten en schapen dragen de ziekte over. Omdat Daan (17) vorig jaar oktober al een bacteriële longontsteking heeft gehad maken zijn zusje en ouders zich zorgen. Hij lag twaalf weken in het ziekenhuis en heeft zelfs drieënhalve week kunstmatig in coma gelegen.“Ik wil niet dat hij weer ziek wordt. Of dat andere mensen ziek worden”, zegt Milou, die daarna direct een knuffel van haar broer krijgt. “Geiten kunnen bacteriën overdragen waar je ziektes van kan krijgen, zoals een bacteriële longontsteking. En dat willen we niet nog een keer meemaken”, legt moeder Mireille Verhoof uit.Zoon- en broerlief is ook wel bekend als de pannenkoekenbakkende Downie Daan. Hij verwierf roem dankzij een filmpje waarin hij de lekkernij in één keer goed flipt in de pan. De video ging viral en hij zat zelfs in RTL Late Night