Bokser Max van der Pas kan Europese titel vergeten

ELSENDORP - Max van der Pas is woensdag uitgeschakeld in de kwartfinale van het EK boksen in Oekraïne. De Italiaan Salvatore Cavallaro was te sterk voor de Elsendorper.

Van der Pas had nog een appeltje te schillen met Cavallaro. De Italiaan maakte in 2016 een einde aan de Olympische droom van de Elsendorper. In het kwalificatietoernooi schakelde hij hem uit.



Van een revanche kwam het woensdag op het EK niet. Alle juryleden wezen na afloop Cavallaro als winnaar aan. Van der Pas is door zijn plek bij de laatste acht wel zeker van deelname aan het WK in Hamburg, deze zomer. Toch zal hij daar niet erg blij mee zijn, omdat de bokser maar een doel had: het EK winnen.



Van der Pas komt uit in de klasse tot 75 kilogram.