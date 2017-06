Man die zijn appartement opblies krijgt 67 dagen cel en 90 uur taakstraf

DEN BOSCH - De 33-jarige man die in maart vorig jaar een ontploffing veroorzaakte in zijn appartement in Eindhoven, is veroordeeld tot 67 dagen in de gevangenis en een taakstraf van 90 uur. De rechtbank spreekt van serieuze risico's en dat de man van geluk mag spreken dat zijn dochtertje (4) niet gewond is geraakt. Bovendien had de man hennep en illegale wapens in huis.

De man bekende dat hij in zijn appartement aan de Sint Jorislaan in Eindhoven chemische stoffen aan het mengen was in keukenmachines. Hij was aan het experimenteren, toen er opeens dampen vrijkwamen die tot een explosie leidden.



In het appartement trof de politie destijds ook 130 gram hennep, een boksbeugel en een stroomstootwapen aan.



Gesprongen ramen en deuren

Een buurtbewoner vertelde eerder aan Omroep Brabant dat de klap die door de straat galmde, aan een aanslag deed denken. De ruiten waren uit het appartement in kwestie geslagen en enkele binnendeuren sprongen uit hun sponning.



De experimenterende man had een dochtertje van vier jaar, die op de kamer ernaast aan het slapen was. De rechtbank vindt het zeer kwalijk, want het meisje had door delen van de gesprongen deur geraakt kunnen worden.



Onvoldoende onderzoek

De straf ligt lager dan dat het OM had geëist, namelijk 90 uur in plaats van 180 uur taakstraf. Toch laat de verdediging weten het niet eens te zijn met de uitspraak, want de veroordeling zegt dat de verdachte wel schuldig was aan de explosie.



"Wij pleitten voor vrijspraak, want het is nog helemaal niet duidelijk wat de oorzaak en de omvang van de explosie nou eigenlijk is geweest", zegt advocaat Rik van Moll. "Er is te weinig technisch onderzoek gedaan om dat vast te kunnen stellen en daarom kun je niet zeggen dat mijn cliënt ook echt schuldig is geweest aan de explosie." Of er hoger beroep wordt aangevraagd in deze zaak, is nog niet duidelijk.